В Рязанской области ожидается первая весенняя гроза

Первая весенняя гроза ожидается в Рязанской области в воскресенье, 3 мая. Об этом говорится в метеопрогнозе, размещённом на сайте регионального управления МЧС России.
– Местами небольшой дождь (до 3 мм), днём в отдельных районах возможна гроза, – говорится в сообщении синоптиков.
Днём в Рязани и области будет по-майски тепло. Температура воздуха ожидается в районе +18…+23°С. Ночью также будет не холодно – от +3 до +8°С. Ветер завтра ожидается юго-восточной, скоростью до 11 метров в секунду, местами возможно до 15 метров в секунду.
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