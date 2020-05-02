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В Рязанской области ожидается первая весенняя гроза

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Изображение WikimediaImages с сайта Pixabay

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Первая весенняя гроза ожидается в Рязанской области в воскресенье, 3 мая. Об этом говорится в метеопрогнозе, размещённом на сайте регионального управления МЧС России. 

– Местами небольшой дождь (до 3 мм), днём в отдельных районах возможна гроза, – говорится в сообщении синоптиков.

Днём в Рязани и области будет по-майски тепло. Температура воздуха ожидается в районе +18…+23°С. Ночью также будет не холодно – от +3 до +8°С. Ветер завтра ожидается юго-восточной, скоростью до 11 метров в секунду, местами возможно до 15 метров в секунду. 

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