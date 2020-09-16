В Рязанской области открыли дорогу в обход города Сасово

В среду, 16 сентября, Николай Любимов присутствовал на торжественном открытии дороги, которая будет идти в обход города Сасово, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии также принимали участие замруководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, зампредседателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, министр транспорта Вадим Решетник, генеральный директор ГК «Альянс» Дмитрий Селезнев, руководство сасовской администрации, местные жители и представители дорожно-строительных организаций.

Участок новой дороги — часть автодороги «Шацк-Касимов», которая входит в межрегиональный автотранспортный коридор Белгород — Воронеж — Тамбов — Шацк — Нижний новгород — Шарья — Котлас. Подрядчик ООО ГК «Альянс» достроили еще 4 км. Стоимость работ составила 466,4 млн рублей. Помимо этого, был построен и путепровод через железную дорогу и мост через реку Сасовка.

— Я хочу отметить большой и профессиональный труд всех специалистов, кто был задействован в строительстве этой автодороги, поблагодарить Министерство транспорта РФ, Федеральное дорожное агентство, федеральное управление автодорог «Большая Волга», генподрядчика ООО «ГК «Альянс», региональные дорожно-строительные компании за совместную работу и поддержку в реализации этого значимого для Рязанской области проекта. Хочу особо отметить участие депутата Госдумы РФ Андрея Макарова в обеспечении финансирования строительства объекта, — сказал Николай Любимов.

По словам губернатора, новая автодорога позволит решить острейшую проблему для города — сквозной проезд через Сасово. Теперь все автомобили смогут двигаться в нужном направлении по окружной дороге. А это, в свою очередь, повысит безопасность движения.

— Особенно важно – в Сасове должна улучшиться экологическая обстановка. Мы сегодня ведем масштабную работу по созданию в Рязанской области современной, качественной транспортной и дорожной инфраструктуры, приводим в порядок региональные и местные автодороги. Наши возможности в этом направлении серьезно выросли благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И работа эта будет обязательно продолжена, — заметил глава региона.

Рязанская область, по мнению Любимова, реализует такие проекты только благодаря федеральной поддержке. Также он выразил уверенность, что в дальнейшем совместными усилиями будет реализовано строительство нового моста-дублера через Оку.

В ходе торжественной церемонии Губернатор Николай Любимов вручил отличившимся работникам строительно-дорожных организаций региональные награды.







