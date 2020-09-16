В Рязанской области открыли дорогу в обход города Сасово

В среду, 16 сентября, Николай Любимов присутствовал на торжественном открытии дороги, которая будет идти в обход города Сасово, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В мероприятии также принимали участие замруководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, зампредседателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, министр транспорта Вадим Решетник, генеральный директор ГК «Альянс» Дмитрий Селезнев, руководство сасовской администрации, местные жители и представители дорожно-строительных организаций.
Участок новой дороги — часть автодороги «Шацк-Касимов», которая входит в межрегиональный автотранспортный коридор Белгород — Воронеж — Тамбов — Шацк — Нижний новгород — Шарья — Котлас. Подрядчик ООО ГК «Альянс» достроили еще 4 км. Стоимость работ составила 466,4 млн рублей. Помимо этого, был построен и путепровод через железную дорогу и мост через реку Сасовка.
По словам губернатора, новая автодорога позволит решить острейшую проблему для города — сквозной проезд через Сасово. Теперь все автомобили смогут двигаться в нужном направлении по окружной дороге. А это, в свою очередь, повысит безопасность движения.
Рязанская область, по мнению Любимова, реализует такие проекты только благодаря федеральной поддержке. Также он выразил уверенность, что в дальнейшем совместными усилиями будет реализовано строительство нового моста-дублера через Оку.
В ходе торжественной церемонии Губернатор Николай Любимов вручил отличившимся работникам строительно-дорожных организаций региональные награды.