В Рязанской области около двух месяцев разыскивают мужчину

Следственный комитет по Рязанской области проводит доследственную проверку из-за исчезновения мужчины, сообщает пресс-служба ведомства.

Рязанец Андрей Валерьевич Стук родился 22 ноября 1965 года. Разыскивают его с 14 августа 2020 года, когда он ушел из дома и не вернулся. До сих пор его местонахождение не установлено.

— Приметы: на вид 55-60 лет, примерный рост 170 см, нормального телосложения. Особые приметы: имеет родинку на левой щеке, — говорится в сообщении.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Андрея Валерьевича Стука, просьба обращаться по телефонам: 8 (49142) 34-02-80 (Московский МСО г.Рязань СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).