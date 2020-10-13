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Новости РязаниПроисшествия

В Рязанской области около двух месяцев разыскивают мужчину

Елена Лобанова

Следственный комитет по Рязанской области проводит доследственную проверку из-за исчезновения мужчины, сообщает пресс-служба ведомства. 

Рязанец Андрей Валерьевич Стук родился 22 ноября 1965 года. Разыскивают его с 14 августа 2020 года, когда он ушел из дома и не вернулся. До сих пор его местонахождение не установлено. 

— Приметы: на вид 55-60 лет, примерный рост 170 см, нормального телосложения. Особые приметы: имеет родинку на левой щеке, — говорится в сообщении. 

Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Андрея Валерьевича Стука, просьба обращаться по телефонам: 8 (49142) 34-02-80 (Московский МСО г.Рязань СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).

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