В Рязанской области насчитали более 40 тысяч приезжих

В Рязанской области по поручению губернатора Николая Любимова продолжают учитывать приезжих из других регионов. Делается это для недопущения распространения коронавируса.
По данным оперативной группы регионального правительства, на 28 апреля стало известно о 40 тысячах 155 приехавших в Рязанскую область. Эти данные без Рязани, где учёт ведётся отдельно.
Сейчас в муниципальных образованиях на контроле находятся 1911 человек. Они либо соблюдают самоизоляцию, либо ожидают результатов в обсервациях. 1146 человек уже проверены, они здоровы.
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