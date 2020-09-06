В Рязанской области коронавирусом заразились почти 600 детей

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом.

По состоянию на 11 часов воскресенья, 6 сентября, в рязани и области выявлен 7 тыс 341 случай заражения коронавирусной инфекцией, ещё 31 является условно подтверждённым.

Среди заражённых около 600 детей. Всего с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 595 рязанцев, младше 18 лет. Ещё один 15-летний подросток ожидает подтверждения анализов.

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Самая многочисленная группа заболевших в возрасте от 46 до 64 лет. Таких 2 тыс 943 человека.

В возрасте от 18 до 45 лет заразились 2 тыс 359 человек, в возрасте от 65 до 80 лет – 1162 человека. Старше 80 лет 282 пациента.