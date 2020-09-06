Воскресенье, 6 сентября, 2020
23.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязанской области коронавирусом заразились почти 600 детей

7info
Изображение Manuel Darío Fuentes Hernández с сайта Pixabay

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом.

По состоянию на 11 часов воскресенья, 6 сентября, в рязани и области выявлен 7 тыс 341 случай заражения коронавирусной инфекцией, ещё 31 является условно подтверждённым. 

Среди заражённых около 600 детей. Всего с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 595 рязанцев, младше 18 лет. Ещё один 15-летний подросток ожидает подтверждения анализов.

Реклама

Самая многочисленная группа заболевших в возрасте от 46 до 64 лет. Таких 2 тыс 943 человека. 

В возрасте от 18 до 45 лет заразились 2 тыс 359 человек, в возрасте от 65 до 80 лет – 1162 человека. Старше 80 лет 282 пациента. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Пять пристроек к детским садам примут 400 юных рязанцев в этом году

Администрация
В текущем году пять пристроек к детским садам примут 400 юных рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Так,...
Узнать больше

Появились свежие данные о заболевших коронавирусом в районах Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о количестве заболевших коронавирусом с подтвержденным и условно подтвержденным заболеванием в муниципальных образованиях региона.
Узнать больше

В Рязанской области коронавирусом заразились почти 600 детей

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом. По состоянию на 11 часов воскресенья,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 4 сентября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 4 сентября. Следователи выясняют...
Узнать больше

Рязанцам покажут эксклюзивный спектакль «Гуси-Лебеди»

Культура
Рязанский областной театр кукол готовит эксклюзивный детский спектакль “Гуси-Лебеди”. Всем известная сказка в руках режиссера и заслуженного артиста РФ Елены Олениной заиграет...
Узнать больше

В Рязани собрали модель будущего передвижного кванториума

Новости Рязани
В пятницу, 4 августа, в кванториуме "Дружба" прошел мастер-класс с участием министра образования Ольги Щетинкиной. Вместе с преподавателем технопарка Александром Васиным глава...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Люди – в приоритете. «Единая Россия» задаёт новый вектор развития Рязанской области

Акценты
13 сентября состоятся выборы в Рязанскую областную Думу. Накануне голосования, 2 сентября, региональное отделение партии «Единая Россия» на 32-й конференции приняло предвыборную...
Узнать больше

Как распознать хороший мед на ярмарке и в магазине?

Акценты
Сегодня ассортимент меда своим многообразием не радует покупателей, а вызывает у них недоумение. Ведь одно дело – традиционная сортировка по медоносным растениям...
Узнать больше

Александр Шевырев: Сделан важный шаг к социальной справедливости в зарплате бюджетников

Акценты
Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, член президиума регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» рассказал о законопроекте, меняющем принцип формирования зарплат, которые работают в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+