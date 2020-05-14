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В Рязанской области коронавирусом болеют более 2 тысяч человек

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay
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По состоянию на 16 часов 14 мая в рязанской области зарегистрировано 2028 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

На подтверждение в лабораторию Роспотребнадзора направлено 95 положительных тестов.

С начала пандемии известно о 7584 гражданах, подозрительных на COVID-19. Эти люди вернулись из-за границы, контактировали с заболевшими или с подозрительными на заболевание. Сейчас медики проверяют 2576 человек. 5008 граждан наблюдение уже прошли, они обследованы и здоровы.

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