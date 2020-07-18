В Рязанской области коронавирусом болеют 525 детей

18 июля в 11.30 опергруппа Правительства Рязанской области обновила данные по COVID-19 в регионе.

На этот час зафиксировано 5883 выявленных и 38 условно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.

Из этого числа 525 случаев приходится на детей. Из них 16 младенцев в возрасте до 1 года, сорок годовалый детей, двадцать пять двухлеток, двадцать восемь трёхлеток. Коронавирусом болеют двадцать девять детей в возрасте четырёх лет. Двадцать пять дошкольников в возрасте пяти лет и тридцать один в возрасте 6 лет.

Дети школьного возраста: двадцать восемь семилеток, тридцать пять в возрасте 8 лет, двадцать пять девятилетних. Двадцати шести детям по 10 лет, тридцати семи по 11 лет. Тридцать один человек болен ковидом в возрасте 12 лет, двадцати четырём больным по 13 лет, двадцати восьми пациентам 14 лет.

Дети старшего школьного возраста болеющие коронавирусом – тридцать шесть человек пятнадцатилетних, тридцать два шестнадцатилетних и двадцать девять человек в возрасте 17 лет.