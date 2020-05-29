В Рязанской области число госпитализированных с COVID-19 не изменилось

В Рязанской области не изменилось число госпитализированных с коронавирусом – их как и в четверг, 28 мая, сегодня остаётся 275 человек. В то же время дтей стало на одного больше – 13 человек. Об этом сообщает оперативная группа регионального правительства.
Также известно, что 29 мая из больниц Рязани выписано 34 человека, перенесших коронавирусную инфекцию. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в регионе вылечен 941 человек.
Состояние 18 госпитализированных рязанцев оценивается врачами как тяжёлое. 12 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
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