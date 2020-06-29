В Рязанской области 38 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

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В больницах Рязани находятся в тяжёлом состоянии 38 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Всего на 18.30 воскресенья, 28 июня, в рязанских медицинских учреждениях находилось на лечении 407 пациентов с COVID-19, в том числе 4 детей.

Состояние 67 госпитализированных оценивается медиками как удовлетворительное, 302 пациентов – средней степени тяжести. 10 «тяжёлых» больных находятся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Состояние остальных заразившихся коронавирусом рязанцев позволяет обойтись без госпитализации, они лечатся дома.