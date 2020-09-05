В Рязанской области 13 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

На 18 часов субботы, 5 сентября, в рязанских больницах остаётся 161 пациент с коронавирусом. Среди госпитализированных один ребёнок. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Состояние 13 госпитализированных оценивается врачами как тяжёлое. Шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

В удовлетворительном состоянии находятся 40 пациентов, 108 – в состоянии средней степени тяжести.

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Остальные заражённые COVID-19 переносят заболевание легче, госпитализация им не требуется. Эти люди лечатся дома под контролем врачей.