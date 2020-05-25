В рязанских больницах остаются 292 пациента с COVID-19

В больницах Рязани остаются 292 пациента с коронавирусом, 9 из них – дети. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщила оперативная группа регионального правительства.
23 пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 8 человек.
По данным медиков, 104 госпитализированных находятся в удовлетворительном состоянии, 165 – в состоянии средней степени тяжести.
Остальным заражённым коронавирусом госпитализация не требуется, они лечатся дома.
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