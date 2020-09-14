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В Рязани завершается подготовка к отопительному сезону

Иван Федоров

В понедельник, 14 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина на еженедельном совещании с руководителями структурных подразделений заявила, что подготовка к отопительному сезону завершается. На встрече обсудили вопросы городского хозяйства, благоустройства, предстоящего отопительного сезона. 

По данным управления энергетики и ЖКХ, уже подписаны паспорта готовности к началу отопительного сезона 2 112 жилых домов и всех учреждений социальной сферы. 

Подрядные организации начали ремонт и обустройство 16-ти участков проезжих частей по программе «Безопасные и качественные дороги». А по программе «Формирование городской среды» уже завершены работы в 8 из 14 дворах. Ремонт на оставшихся участках будет закончен до 30 сентября. 

Елена Сорокина отметила, что если подрядчики будут отставать от графика, то их ждет штраф.

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