В Рязани завершается подготовка к отопительному сезону

В понедельник, 14 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина на еженедельном совещании с руководителями структурных подразделений заявила, что подготовка к отопительному сезону завершается. На встрече обсудили вопросы городского хозяйства, благоустройства, предстоящего отопительного сезона.

По данным управления энергетики и ЖКХ, уже подписаны паспорта готовности к началу отопительного сезона 2 112 жилых домов и всех учреждений социальной сферы.

Подрядные организации начали ремонт и обустройство 16-ти участков проезжих частей по программе «Безопасные и качественные дороги». А по программе «Формирование городской среды» уже завершены работы в 8 из 14 дворах. Ремонт на оставшихся участках будет закончен до 30 сентября.

Елена Сорокина отметила, что если подрядчики будут отставать от графика, то их ждет штраф.