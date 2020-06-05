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В Рязани вышла из берегов речка Лыбедь

7info
Изображение Couleur с сайта Pixabay
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В Рязани вышла из берегов речка Лыбедь. По словам очевидцев, она вышла из берегов.

Река Лыбедь протекает по центру Рязани. При этом большая её часть находится в трубах. Под землю речка уходит в районе рынка, проходит под стадионом «Спартак», Лыбедским бульваром, а затем вновь выходит наружу в районе Кремля. Речка впадает в Трубеж, который, в свою очередь, впадает в Оку. 

Отметим, что из—за сильных дождей в Рязани и области поднялся уровень воды в реках. 

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