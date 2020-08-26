В Рязани водителей наказали за тонировку

В Рязани сотрудники Госавтоинспекции продолжают бороться с незаконной тонировкой. Очередной рейд прошёл в городе во вторник, 25 августа. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В ходе рейда инспекторы выявили 20 нарушений, связанных с незаконной тонировкой. Водителей привлекли к ответственности по ч.3.1 ст.12.5. КоАП РФ.

Напомним, что при выявлении нарушения водителю предлагают устранить его на месте. Если человек отказывается снять плёнку, ему выдаётся предписание. Если не выполняется и это, человека могут оштрафовать. Злостным нарушителям грозит арест до 15 суток.