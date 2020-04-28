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В Рязани вновь сняли на видео переполненный общественный транспорт

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Жители Рязани продолжают выкладывать видео с переполненным общественным транспортом. На этот раз видео сделано в автобусе 13-го маршрута.

Напомним, с понедельника, 27 апреля, в городе действует разрывный график движения общественного транспорта. Сделано это для предотвращения распространения коронавируса. 

Из-за нововведений некоторые транспортные средства ходят переполненными. Так, что соблюдать безопасную дистанцию не представляется возможным. Вчера сняли на видео переполненный троллейбус 1-го маршрута, сегодня – автобус. 

Вчера же видео прокомментировали в администрации Рязани.

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