В Рязани вновь сняли на видео переполненный общественный транспорт

Жители Рязани продолжают выкладывать видео с переполненным общественным транспортом. На этот раз видео сделано в автобусе 13-го маршрута.
Напомним, с понедельника, 27 апреля, в городе действует разрывный график движения общественного транспорта. Сделано это для предотвращения распространения коронавируса.
Из-за нововведений некоторые транспортные средства ходят переполненными. Так, что соблюдать безопасную дистанцию не представляется возможным. Вчера сняли на видео переполненный троллейбус 1-го маршрута, сегодня – автобус.
Вчера же видео прокомментировали в администрации Рязани.
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