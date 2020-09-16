В центре Рязани велосипедист сбил 6-летнего ребёнка на тротуаре

На Первомайском проспекте в Рязани подросток-велосипедист сбил на тротуаре 6-летнего ребёнка. О ДТП в центре Рязани сообщается в группе Новости Рязани ВКонтакте.

– Сегодня вечером на Первомайском проспекте гонщик-подросток сбил 6-летнего ребенка на тротуаре. Обошлось ушибом и сильным испугом, – написала пользовательница ВК, пожелавшая остаться анонимной.

По её словам, на вид подростку лет 14-15.

– Затормозил в последний момент, но столкновения избежать не удалось. Молча смотрел на плачущего ребёнка и придурковато улыбался, – написала рязанка. – Так как не вижу смысла скандалить, попыталась объяснить, что в другой раз всё может закончиться по-другому и тротуар – не место для гонок. Единственное, что он ответил: «Ну я же затормозил. Извините, если что». И уехал. Я растерялась, поскольку в такой ситуации оказалась впервые. Для тех, кто считает нормальным гонять по тротуарам и, как кто-то умный писал «надо следить за детьми»: на тротуаре любой пешеход, независимо от возраста, не должен постоянно оглядываться по сторонам, опасаясь быть сбитым полоумным велосипедистом. А следить нужно за тем, чтобы ребёнок не выбежал на проезжую часть.

Также женщина написала, что не имеет ничего против адекватных велосипедистов, сбавляющих скорость заранее и уважающих других участников движения.