В Рязани стартует долгожданный юбилейный сезон рыбатлона

Десятый сезон рыбатлона начнется в субботу 25 июля в Рязани на 3-м Борковском карьере, напротив гипермаркета «Лента». Стать рыбатлонистом приглашают всех желающих – ни пол, ни возраст, ни рыболовно-беговые способности в рыбатлоне не имеют значения.

Это общедоступный вид спорта, сочетающий в себе элементы рыбалки и бега, и от участника требуется лишь принести с собой телескопическую поплавочную удочку. Все наживку выдают организаторы. Участие – бесплатное. Регистрация участников проходит на главной странице сайта rybatlon.ru. Правила рыбатлона остались прежними — нужно пробежать три круга менее полутора км каждый и, дважды заходя на рыбнище, поймать по одной рыбке любого размера и вида на каждом рыбнище.

На 1-м этапе рыбатлона-2020 всех ждут тест-драйвы автомобилей от генерального партнёра рыбатлона – «Стимул-Авто», автосалона «Канищево» и «Рязань Лада»!

Кроме того, зрителей ждут конкурсы с призами на автомобильную тему. Ну а призов для самих рыбатлонистов на 1-м этапе будет, как всегда, очень много – от рыболовных аксессуаров и фидерных удилищ до автомобильных принадлежностей и сертификатов на Додо-пиццу. Для девушек по традиции предусмотрено отдельное награждение.

В этом коротком сезоне-2020 организаторами запланировано три поплавочных этапа и один осенний спиннинговый чемпионат. Все вопросы касательно любой темы рыбатлона обсуждаются в группе «В контакте». Узнать все подробности и зарегистрироваться на соревнования можно также по телефону Горячей Линии рыбатлона 8-910-563-1-533.

Расписание 1-го этапа соревнований по рыбатлону-2020:

13:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров

14:00 – старт

16:00 – завершение ловли, штрафные круги

16:30 – награждение

Генеральные партнёры –

«СТИМУЛ-АВТО» (SUZUKI, GELLY),

АВТОСАЛОН «КАНИЩЕВО (УАЗ),

«РЯЗАНЬ ЛАДА».

Главные партнёры –

Магазин «ОХОТАКТИВ» в ТД «Барс» на Московском (1 этаж) и торговая марка «TIRANA»;

Гипермаркет «ЛЕНТА».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – Типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – компания «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ», пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный магазин «РЫБАЛКА – ЭТО ЖИЗНЬ», магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», «БЕСЕДКИ НА КАРЬЕРАХ », Федеральная сеть русских бань «ДРУЗЬЯ».

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 новостей», «Авторадио» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, телеканал «Охота и рыбалка», газета «Мещёрская сторона», журнал «Телесемь», проект «РЫБАLOVE».