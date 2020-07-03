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В Рязани состоится вечер классики и автомобильный фестиваль

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В субботу, 3 июля, рязанцы смогут послушать классические музыкальные произведения. Юлия Бунина – артистка Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением С. Оселкова, артистка и солистка камерного оркестра МКЦ, призер Молодежных дельфийских игр, неоднократный участник фестиваля «Трансмиссия» в Москве, выступит в 18.00 на канале Арт-центр.

4 июля в 17.00 в социальных сетях Лесопарка будет дан старт автомобильному онлайн-фестивалю «Green Car Fest». В группе проекта будет представлен видео-обзор ярких, эксклюзивных автомобилей от авто-клуба #Custom23. Ребята расскажут о технических характеристиках, возможностях и стиле, которые выбирают рязанские автолюбители.

Для детей и их родителей культорганизаторы МАУК г. Рязани «Лесопарк» подготовили тематический мастер-класс. Участниками интерактивного мероприятия станут сотрудники Детского технопарка Кванториум «Дружба», которые проведут мастер-класс по 3D-моделированию для подписчиков социальных сетей учреждения.

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