В Рязани снова продавали буйволятину под видом говядины

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В Рязани снова выявлены факты торговли говядиной под видом буйволятины. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в 2020 году ООО «Продкомплекс», расположенное в селе Дядьково, получило от московских ООО «Продбизнес» и ООО «Мясопродукт» более 260 тонн мороженой буйволятины индийского производства.

Из нее якобы было изготовлено 206 тонн замороженной говядины. Но проверка этот факт не подтвердила.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация направлена в правоохранительные органы. Учетная запись уполномоченного лица ООО «Продкомплекс» была аннулирована в информационных системах Россельхознадзора.