В Рязани скончались две женщины с подтвержденным коронавирусом

В субботу, 16 мая, в Рязани скончались две женщины с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Возраст умерших – 81 и 84 года. У обеих пациенток рязанской больницы были COVID-19 и пневмония. В медицинское учреждение они поступили в крайне тяжёлом состоянии. Всё время больные были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Сообщается, что у обеих женщин выявлены характерные изменения из-за коронавируса.
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