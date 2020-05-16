Суббота, 16 мая, 2020
13.9 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязани скончались две женщины с подтвержденным коронавирусом

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
-

В субботу, 16 мая, в Рязани скончались две женщины с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 

Возраст умерших – 81 и 84 года. У обеих пациенток рязанской больницы были COVID-19 и пневмония. В медицинское учреждение они поступили в крайне тяжёлом состоянии. Всё время больные были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 

Сообщается, что у обеих женщин выявлены характерные изменения из-за коронавируса. 

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Растёт число юных рязанцев, заражённых COVID-19

COVID-19
В Рязанской области выросло число детей, заражённых коронавирусом. По данным оперативной группы правительства Рязанской области, на 16 мая их зарегистрировано 230. Днём...
Узнать больше

Назван возраст рязанцев, заражённых коронавирусом

COVID-19
Оперативная группа правительства обновила информацию о возрасте рязанцев, заражённых коронавирусом. По состоянию на 11 часов 16 мая COVID-19 в...
Узнать больше

Во время пятничного рейда рязанская полиция выявила почти 400 нарушений

Новости Рязани
Госавтоинспекция сообщила результаты массового рейда, который прошёл в пятницу в Рязани. Информация появилась в группе ГИБДД в социальной сети ВКонтатке.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Во время пятничного рейда рязанская полиция выявила почти 400 нарушений

Новости Рязани
Госавтоинспекция сообщила результаты массового рейда, который прошёл в пятницу в Рязани. Информация появилась в группе ГИБДД в социальной сети ВКонтатке.
Узнать больше

В Рязани скончались две женщины с подтвержденным коронавирусом

COVID-19
В субботу, 16 мая, в Рязани скончались две женщины с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 
Узнать больше

В Рязани умер ещё один пациент с положительным тестом на COVID-19

COVID-19
В пятницу, 15 мая, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о смерти ещё одного пациента с положительным результатом теста на COVID-19.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Дачный ответ. Что изменилось в дачном законодательстве

Акценты
Кадастровая палата рассказала о практике применения нового закона о садоводстве и огородничестве
Узнать больше

Рязанское отделение Сбербанка провело виртуальный круглый стол, посвященный вопросам покупки строящегося жилья

Акценты
О новых программах Сбербанка об ипотечном кредитовании и о том, какая сейчас ситуация на рынке жилья рассказали начальник управления по работе с...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Актёры

Акценты
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино». С этими словами Владимира Ильича Ленина вряд ли кто-то будет спорить. Особенно актуальны они...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+