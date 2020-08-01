В Рязани прошёл торжественный приём в честь Дня города

В субботу, 1 августа, в Зелёном театре в парке ЦКПиО прошёл торжественный приём в честь 925-летия города Рязани. Гостей с праздником поздравили первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, глава администрации города Рязани Елена Сорокина.

– Дорогие земляки! Поздравляю вас с праздником – днем рождения нашего любимого города. Города с древней историей, прекрасным будущим, дерзким характером и прекрасной, широкой душой. Сегодня я хочу сказать спасибо каждому жителю города Рязани за вклад в развитие места, где он родился и живет, – обратилась к рязанцам Анна Рослякова. – Процветай, любимый город! Славься, Рязань! С праздником!

Зампред вручила рязанцам региональные награды и ценные подарки.

– Сегодня нашему любимому городу 925 лет. Наша Рязань – это город с богатой историей. Но самое главное богатство – это наши люди, вкладывающие частичку своей души в развитие города. Сегодня здесь собрались те, кто внес значительный вклад в наш годной и любимый город. Важно не потерять то, что мы имеем и двигаться дальше, – отметила Юлия Рокотянская. – Я уверена, что, несмотря на то, что из-за пандемии наш праздник проходит достаточно скромно, мы достойно отпразднуем день рождения Рязани. Здоровья, благополучия, успехов, счастья, любви и всего самого доброго!

Юлия Рокотянская вручила высшие награды муниципального образования – город Рязань. Звания «Почетный гражданин города Рязани» была удостоена председатель совета ветеранов Московской окружной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных округов Александра Репченкова.

Почетные знаки «За заслуги перед городом Рязанью» были вручены учителю начальных классов лицея №4 Зинаиде Клементовской и педагогу допобразования школы №7 Светлане Гарамовой.

Ежегодно во время торжественного приема выдающимся жителям земли Рязанской вручают медали Надежды Чумаковой. Медаль вручается в нескольких номинациях. В этом году ее получили 14 человек. Среди награжденных – обозреватель «Новой газеты» Галина Воропаева, инженер «Водоканала» Нина Хлудова, специалист Рязанского троллейбуса Сергей Крутицкий, директор школы № 53 Лидия Моторина, главный врач скорой помощи Игорь Задоя, руководитель ансамбля баянов детской школы искусств №4 Альберт Заводный, парикмахер Виктор Шарапов.

– В Рязани живут трудолюбивые, порядочные, верные своему городу люди. Несмотря на то, что нашему городу исполнилось 925 лет, я уверена, что для нас все только начинается, – подчеркнула Елена Сорокина. – С днем рождения, любимая Рязань!

К юбилею Рязани был утвержден знак «925 лет со дня основания города Рязани». 925 рязанцев самых разных профессий будут награждены этим знаком за вклад в развитие города. Первые награды жителям города вручила Елена Сорокина.