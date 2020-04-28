В Рязани продолжают обработку города от коронавируса

В Рязани продолжается дезинфекция мест общего пользования для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
За два дня – 27 и 28 апреля – в Советском и Железнодорожном районах города специалисты обработали 28 детских и спортивных площадок. Кроме того, продезинфицированы подземные переходы на улице Циолковского и два на Московском шоссе, а также надземный у Таможни.
Также проведена дезинфекция Парка морской славы, сквера на улице Великанова, бульвара Победы и парка Советско-польскому братству по оружию.
Дезинфекцию работники управления проводят каждый день, кроме выходных.
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