В Рязани подвал школы затопило горячей водой

В Рязани затопило горячей водой подвал школы №16. Чтобы разобраться с проблемой, в четверг, 3 сентября, на место выезжал заместитель главы администрации Владимир Бурмистров. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Директор школы рассказал, что водой затопило подвал, в котором находится электрощитовая. По школьной территории проходят коммуникации, эксплуатируемые МУП «РМПТС» и МП «Водоканал города Рязани».

Приехавшая в школу комиссия обследовала подвал и проверила техническое состояние коммуникаций. Точную причину затопления пока не установили. В частности, причиной мог стать засор канализации или прорыв тепловых сетей на улице Гагарина.

– По мнению специалистов управления энергетики и ЖКХ – к этому привели нарушения организациями эксплуатации коммуникаций, – говорится в сообщении на сайте администрации Рязани.

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По итогам проверки были даны поручения МУП «РМПТС» и МП «Водоканал».