В Рязани на сохранение «Усадьбы Кашиных» потратят 2,2 млн рублей

6 октября на заседании регионального правительства был одобрен проект постановления, согласно которому будут выполнены работы по сохранению «Усадьбы Кашиных». На эти цели потратят 2,2 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Усадьба Кашиных» является объектом культурного наследия федерального значения. Финансирование удалось получить благодаря перераспределению сэкономленных ранее средств.

Губернатор Рязанской области отметил, что реконструкция усадьбы — важный момент в сохранении и популяризации места. Эта работа, по словам Любимова, будет продолжена в регионе.

— Хочу выразить благодарность всем участвовавшим в организации и проведении мероприятия к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. Праздник вызвал широкий интерес и получил высокую оценку со стороны жителей и гостей региона, — заметил глава Рязанской области.