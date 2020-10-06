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В Рязани на сохранение «Усадьбы Кашиных» потратят 2,2 млн рублей

Елена Лобанова

6 октября на заседании регионального правительства был одобрен проект постановления, согласно которому будут выполнены работы по сохранению «Усадьбы Кашиных». На эти цели потратят 2,2 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. 

«Усадьба Кашиных» является объектом культурного наследия федерального значения. Финансирование удалось получить благодаря перераспределению сэкономленных ранее средств. 

Губернатор Рязанской области отметил, что реконструкция усадьбы  —  важный момент в сохранении и популяризации места. Эта работа, по словам Любимова, будет продолжена в регионе. 

— Хочу выразить благодарность всем участвовавшим в организации и проведении мероприятия к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. Праздник вызвал широкий интерес и получил высокую оценку со стороны жителей и гостей региона, — заметил глава Рязанской области. 

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