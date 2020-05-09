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В Рязани коронавирус выявлен у трёхнедельного младенца

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила информацию о возрасте заболевших COVID-19. 

Всего по состоянию на 9 мая в регионе заражены коронавирусом 1560 человек, ещё 88 считаются условно заражёнными. Тесты этих людей направлены на подтверждение в Роспотребнадзор, как правило на следующий день все они подтверждаются. 

Среди условно заражённых оказался трёхнедельный ребёнок. Вообще COVID-19 подтверждён уже у 173 детей. Ранее их возраст начинался с 8 месяцев. Теперь среди условно заражённых 3-недельный и месячный малыши.

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