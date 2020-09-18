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Новости РязаниОбщество

В Рязани изменят схему движения транспорта по улице Островского

7info

С 8 часов субботы, 19 сентября, до 22 часов 20 сентября в Рязани перекроют движение транспорта по улице Островского на участке от пересечения с улицей Полетаева до улицы Братиславской. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На официальном сайте мэрии сообщается, что причина перекрытия – ремонтные работы на теплосетях. 

Из-за перекрытия изменится схема движения общественного транспорта. 

В частности, троллейбусы №3 и №9 после Радиоуниверситета будут ездить по улице Братиславской, Безымянному переулку, улице Полетаева далее по своим маршрутам. 

Маршрутки №49 и №65 при движении в сторону микрорайона Братиславский после ТРК «Полетаевский» будет проезжать по улице Гагарина, затем на улицу Братиславскую после чего выйдут на свои маршруты. 

Учитывайте эту информацию при планировании поездок!

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