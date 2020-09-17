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Новости РязаниОбщество

В Рязани из-за «Кросса Нации» изменится движение общественного транспорта

Иван Федоров

В субботу, 19 сентября, в Рязани будут проходить мероприятия, посвященные Всероссийскому дню бега «Кросс Нации». Из-за этого будет перекрыто движение в центре города, сообщает пресс-служба администрации. 

Так, движение запретят на участке дороги от Соборной площади до пересечения улиц Соборной и Ленина. Поэтому с 8:00 до 15:00 общественный транспорт частично изменит свой маршрут:

  • Троллейбусы №1 при движении из Московского района следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;
  • Автобусы №41 от конечной остановки «Улица Забайкальская» до остановки «Площадь Ленина» будут следовать без изменений, далее по улице Ленина, улице Свободы, площади Свободы в прямом и обратном направлении, далее по своему маршруту. 

Кроме того, с 12:00 до 13:00 по маршруту «Площадь Соборная — улица Соборная — площадь Ленина — Первомайский проспект — улица Каширина — улица Семинарская — улица Соборная — площадь Соборная» будет проходить забег.

На это время будет приостановлено движение следующего общественного транспорта: 

  • Троллейбусов №1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16; 
  • Автобусов № 1, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24; 
  • Маршрутных такси № 34, 41, 46, 47, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 88, 90, 91, 98, 99.

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