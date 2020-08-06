В Рязани чистят фонтаны

Сотрудники Дирекции благоустройства Рязани регулярно проводят профилактические работы и проверяют состояние городских фонтанов.

Мусор, попадающий в чаши фонтанов, убирается ежедневно. Парапеты и боковые панели моют раз в неделю. Также регулярно удаляется ржавчина, прочищаются форсунки. Фонтаны очищают от попадающей пыли и наносят реагенты, предотвращающие размножение бактерий и цветение воды.

Уборка проводится в семи городских фонтанах – на площадях Театральной, Победы и Соборной, по два фонтана у Цирка и на площади Ленина и фонтан на Московском шоссе.