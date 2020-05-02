В Рязани 600 человек с диагнозом COVID-19

Администрация Рязани обновила информацию о числе заражённых коронавирусом. По состоянию на 11 часов 2 мая в городе зарегистрировано 600 человек с подтверждённым или условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Больше всего заражённых в Московском районе города – 234 случая. 159 заражённых проживает в Октябрьском районе, 126 в Железнодорожном. Меньше всего заболевших в Советском районе, где выявлен 81 случай.
Напомним, в целом по Рязанской области положительные тесты на коронавирус у 1076 человек.
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