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В Рязани 600 человек с диагнозом COVID-19

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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Администрация Рязани обновила информацию о числе заражённых коронавирусом. По состоянию на 11 часов 2 мая в городе зарегистрировано 600 человек с подтверждённым или условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Больше всего заражённых в Московском районе города – 234 случая. 159 заражённых проживает в Октябрьском районе, 126 в Железнодорожном. Меньше всего заболевших в Советском районе, где выявлен 81 случай.

Напомним, в целом по Рязанской области положительные тесты на коронавирус у 1076 человек.

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