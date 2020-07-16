В пострадавшем от урагана рязанском посёлке ввели режим ЧС

В среду, 15 июля, врио начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковник Александр Воробьев посетил наиболее пострадавшие от урагана населённые пункты Клепиковского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В посёлке Болонь по уточненным данным произошло обрушение кровли 24 жилых домов, из которых 18 многоквартирных и 6 частных. Общая площадь повреждения более 12 тысяч квадратных метров.

Александр Воробьев и глава администрации Клепиковского района Николай Крейтин, осмотрели поврежденные дома и встретились с жителями. Они пояснили, что губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил финансово-экономическому блоку регионального правительства изыскать возможность и оказать помощь муниципальному образованию с целью максимально оперативного восстановления жилья.

Позже на районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности был определён порядок проведения аварийно-восстановительных работ и принято решение ввести режим функционирования «ЧС» на территории Болонского сельского поселения, что позволит максимально эффективно использовать финансовые средства и в кратчайший срок провести аварийно-спасательные работы.

Александр Воробьев подчеркнул, что региональное МЧС готово оказать всю необходимую поддержку жизнедеятельности населения.

– Наши подразделения всегда готовы прийти на помощь в любой ситуации, они имеют необходимый опыт и оборудование для ликвидации различных ЧС и происшествий, – сообщил Воробьёв.