В очередном выпуске «Диалога с родителями» будут говорить о буллинге

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В четверг, 16 апреля, в эфир выйдет очередной выпуск проекта «Диалог с родителями». Об этом сообщается в группе Минобра Рязанской области.

– В отношениях родителей и детей период самоизоляции открыл множество новых граней, – говорится в сообщени. – Кому-то стало труднее понимать друг друга, а кто-то, наоборот, укрепил отношения и нашел общие интересы. Поэтому о понимании и взаимопомощи хотим поговорить на «Диалогах с родителями». Затронем темы буллинга, поддержки и конфликта поколений.

Эфир пройдёт в группе Образование и молодежь Рязанской области. Начало в 12.00.