В массовом ДТП в Путятинском районе погиб подросток

В результате массового ДТП на 306-м километре трассы М-5 «Урал» в Путятинском районе погиб 13-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась в пятницу, 10 июля, в 15.40. На ремонтируемом участке дороги седельный тягач «Скания» под управлением 62-летнего жителя Смоленской области врезался в стоящие впереди автомобили «Опель» под управлением 45-летнего водителя, УАЗ под управлением 38-летнего водителя, «Тойота» под управлением 33-летнего водителя и автомобиль «Фольксваген» под управлением 21-летнего водителя.

В ДТП погиб 13-летний пассажир «Опеля». Сообщается, что он ехал на заднем сидении и был пристёгнут ремнями безопасности. Водитель иномарки с полученными травмами был доставлен в больницу.

В ГИБДД отметили, что все дорожные знаки и информационные щиты, сообщающие о ремонте дороги, были размещены в соответствующих местах.

По факту аварии проводится проверка.