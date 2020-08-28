Пятница, 28 августа, 2020
18.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоФото

В Касимовском районе с опережением графика отремонтировали участок дороги

7info

В Касимовском районе с опережением графика сдан очередной объект нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщается на странице Дороги Рязанской области.

Завершён ремонт участка автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород протяженностью 6,5 км.

На объекте были проведены работы по фрезерованию старого полотна, укладке выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, а также обустройству участка.

Реклама

Объект сдан со значительным опережением графика – более чем на месяц. Претензий к качеству работ у заказчика нет.

В этом году в перечень нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Касимовском районе были включены три объекта.

В первой половине августа в Касимовском районе также досрочно сдан трехкилометровый участок автодороги Касимов – Новая Деревня – Елатьма – Савостьяново – Ардабьево – Дмитриево.

На той же дороге завершается ремонт более протяженного, пятикилометрового участка – приемка объекта запланирована на сентябрь.

В общей сложности на ремонт дорог в Касимовском районе по нацпроекту в этом году было направлено 127,4 млн рублей.

На сегодня в Рязанской области уже сданы 34 объекта нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В общей сложности в Рязанской области в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано отремонтировать более двухсот километров автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. А также построить и реконструировать 1,9 км автодорог местного значения.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области собран рекордный урожай зерновых

Новости Рязани
Рязанская область вновь демонстрирует высокие темпы уборочной кампании. На сегодняшний день собрано 2 миллиона 320 тысяч тонн зерна. Этот показатель превышает все...
Узнать больше

«Снова в школу» — ежегодная акция стартовала во всех почтовых отделениях Рязани и Рязанской области

Новости Рязани
До 30 сентября 2020 года в отделениях Почты России Рязани и Рязанской области проводится акция «Снова в школу», в рамках которой посетители...
Узнать больше

Николай Любимов: В Рязанской области все школьники с 1 по 4 классы будут обеспечены горячим питанием

Новости Рязани
В ходе областного родительского собрания, которое состоялось 28 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал об организации питания в школах.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани завели уголовное дело о коррупции в зоозащитной организации

Новости Рязани
В ходе проверки было установлено, что в организацию на должность водителя был принят житель Рязани. Трудоустройство было фиктивным.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 27 августа

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор событий среды, 26 августа.  В течение двух дней в Рязани фиксировалось превышение ПДК...
Узнать больше

Адвокат сына погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца объяснил, почему увеличена сумма компенсации

Новости Рязани
Адвокат Сергей Аверцев рассказал, какие слова в суде произнёс Михаил Ефремов в адрес семьи погибшего рязанца Сергея Захарова.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

4 ошибки и один лайфхак: киногерои помогут стать финансово грамотнее

Акценты
Киномир прочно проникает в мир реальный, хотя бы в виде цитат. Хлесткие фразы, придуманные сценаристами или ставшие результатом импровизации актеров, уходят в...
Узнать больше

Чек-лист для родителей: Как выбрать школьную форму и рюкзак

Акценты
Перед началом учебного года магазины и маркетплейсы переполнены предложениями школьных товаров на любой кошелек. Покупать из них первые попавшиеся, которые радуют внешним...
Узнать больше

Какие законы в России вступают в силу в сентябре

Акценты
Горячее питание для младшеклассников, воспитание в школах, возврат страховки при досрочном погашении кредита, внесудебное банкротство и другие нововведения первого месяца осени.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+