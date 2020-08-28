В Касимовском районе с опережением графика отремонтировали участок дороги

В Касимовском районе с опережением графика сдан очередной объект нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщается на странице Дороги Рязанской области.

Завершён ремонт участка автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород протяженностью 6,5 км.

На объекте были проведены работы по фрезерованию старого полотна, укладке выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, а также обустройству участка.

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Объект сдан со значительным опережением графика – более чем на месяц. Претензий к качеству работ у заказчика нет.

В этом году в перечень нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Касимовском районе были включены три объекта.

В первой половине августа в Касимовском районе также досрочно сдан трехкилометровый участок автодороги Касимов – Новая Деревня – Елатьма – Савостьяново – Ардабьево – Дмитриево.

На той же дороге завершается ремонт более протяженного, пятикилометрового участка – приемка объекта запланирована на сентябрь.

В общей сложности на ремонт дорог в Касимовском районе по нацпроекту в этом году было направлено 127,4 млн рублей.

На сегодня в Рязанской области уже сданы 34 объекта нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В общей сложности в Рязанской области в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано отремонтировать более двухсот километров автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. А также построить и реконструировать 1,9 км автодорог местного значения.