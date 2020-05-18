В Касимове водители устроили акцию протеста

В Касимове местные водители протестовали против плохих дорог. Об этом сообщается на канале Новости Касимов.
В видео сообщается, что изначально водители хотели приехать к зданию местной администрации и выйти из машин. Но рядом с мэрией находились сотрудники полиции, поэтому было принято решение проехать колонной и просигналить. Так и сделали.
Также отмечается, что на акцию водителей сподвигли индивидуальные предприниматели. На прошлой неделе они приходили к администрации и были услышаны.
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