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Новости РязаниОбщество

В июне в Рязани регистрировалось повышенное содержание сероводорода

7info

На сайте Рязанского гидрометцентра появилась информация о качестве воздуха в Рязани в июне. 

В городе действует три стационарных поста для отбора проб воздуха: у Кремля, у больницы №11 на улице Новосёлов и рядом с ОКБ на улице Интернациональной. Оборудование определяет наличие в атмосфере оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, аммиака, диоксида серы, сероводорода, озона, формальдегида, взвешенных частиц (пыли).

Пост в Дашково-Песочне зафиксировал превышение ДКП по сероводороду поздно вечером 6, 10, 16 июня, утром 10 июня и в ночь на 20 июня. 

Также превышение уровня сероводорода было зафиксировано у Кремля вечером 12 июня. 

– В другие сроки и на других постах превышений ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано, – говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. 

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