Прилуцкий прокомментировал ситуацию с выплатами медикам в Рязани в эфире «60 секунд»

Министр здравоохранения Рязанской области выступил в эфире программы «60 секунд» на канале «Россия». Андрей Прилуцкий высказался по поводу ситуации с дополнительными выплатами медикам в связи с работой в сложных условиях из-за коронавируса. Напомним, медики пожаловались на то, что обещанные президентом средства так и не дошли до них.
В эфире программы показали ролик, на котором врачи рязанской скорой помощи возмущаются отсутствием выплат. Наболевший вопрос ведущие адресовали главе Минздрава Рязанской области.
Прилуцкий в прямом эфире пообещал, что с каждым случаем невыплаты положенных медикам средств он будет разбираться отдельно.
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