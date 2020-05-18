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Прилуцкий прокомментировал ситуацию с выплатами медикам в Рязани в эфире «60 секунд»

Екатерина Приведенцева
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Министр здравоохранения Рязанской области выступил в эфире программы «60 секунд» на канале «Россия». Андрей Прилуцкий высказался по поводу ситуации с дополнительными выплатами медикам в связи с работой в сложных условиях из-за коронавируса. Напомним, медики пожаловались на то, что обещанные президентом средства так и не дошли до них.

В эфире программы показали ролик, на котором врачи рязанской скорой помощи возмущаются отсутствием выплат. Наболевший вопрос ведущие адресовали главе Минздрава Рязанской области.

Прилуцкий в прямом эфире пообещал, что с каждым случаем невыплаты положенных медикам средств он будет разбираться отдельно.

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