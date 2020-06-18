В центре Рязани избили 10-летнего ребёнка

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Вечером в среду, 17 июня, на Право-Лыбедском бульваре в Рязани избили 10-летнего ребёнка. Об этом в социальной сети сообщила мать мальчика.

По словам рязанки, инцидент случился на детской площадке между 20.00 и 20.40. Мальчика ударил парень, которому на вид около 17 лет. Был нанесён один удар, в результате у ребёнка сломан нос и сотрясение мозга. Пострадавшего госпитализировали.

Известно, что обидчик ребёнка был в компании с девушкой.