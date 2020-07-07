Вторник, 7 июля, 2020
29.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

В БСМП появится галерея фоторабот рязанского художника

Валерия Мединская
-

Рязанский фотохудожник Александр Сорокин подарил БСМП 23 фотографии. Подарок стал дополнением к 30 снимкам, которые автор презентовал коллективу клиники еще в июне 2020 года, говорится в релизе.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции БСМП полностью перепрофилировали под Covid-госпиталь. Уже более 3 месяцев персонал больницы сражается за здоровье и жизнь своих пациентов с новым опасным заболеванием.

– Действительно, режим работы нашей больницы кардинально изменился. И поддержка рязанского творческого сообщества в Вашем лице для нас неоценима. Спасибо за Ваше внимание и Ваши работы. Уверен, что Ваши фотографии – это те самые положительные эмоции, которые всем нам сейчас так нужны, – сказал заместитель главного врача по хирургической помощи и организационной работе Андрей Мельников. – Мы в свою очередь хотим пожелать Вам творческих успехов и крепкого здоровья.

Галерея фоторабот с изображением рязанской природы и необычных цветочных композиций украсит фойе больницы, чтобы в дальнейшем радовать и специалистов БСМП, и пациентов.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские онкологи удалили пациентке сложную опухоль с помощью двух проколов

Новости медицины
Хирурги Рязанского онкологического центра удалили пациентке сложную опухоль с помощью всего двух проколов. Об этом сообщает минздрав Рязанской области. У 60-летней женщины диагностировано злокачественное новообразование...
Узнать больше

Каждый третий брак в Рязанской области – повторный

Новости Рязани
В преддверии Дня семьи, любви и верности Рязаньстат сообщил статистические данные о числе браков в Рязани и области.   В...
Узнать больше

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Шиловском районе спасли пенсионера из Рязани, которому стало плохо в лесу

Новости Рязани
Рязанец позвонил в единую службу спасения в субботу, 4 июля. Он рассказал, что находится в лесу между сёлами Мосолово и Задубровье и чувствует себя очень плохо.
Узнать больше

Рязанская область переходит на третий этап снятия ограничений

Власть
Николай Любимов объявил, что совсем скоро в Рязанской области может наступить третий этап снятия ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Узнать больше

В России запретили массовые мероприятия в школах до конца года

Новости мира
Роспотребнадзор запретил проведение массовых мероприятий в школах, детских садах и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодёжи до конца 2020 года....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

О чём забывают родители. Про открытые окна и комендантский час

Акценты
Тревожные сообщения о нарушениях, совершённых подростками, и о детях, выпавших из окна, регулярно появляются в лентах новостей. И ведь многих печальных последствий...
Узнать больше

Как защититься от жары

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области рассказало, как защититься от сильной жары. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.  Во избежание...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+