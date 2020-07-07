В БСМП появится галерея фоторабот рязанского художника

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Рязанский фотохудожник Александр Сорокин подарил БСМП 23 фотографии. Подарок стал дополнением к 30 снимкам, которые автор презентовал коллективу клиники еще в июне 2020 года, говорится в релизе.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции БСМП полностью перепрофилировали под Covid-госпиталь. Уже более 3 месяцев персонал больницы сражается за здоровье и жизнь своих пациентов с новым опасным заболеванием.

– Действительно, режим работы нашей больницы кардинально изменился. И поддержка рязанского творческого сообщества в Вашем лице для нас неоценима. Спасибо за Ваше внимание и Ваши работы. Уверен, что Ваши фотографии – это те самые положительные эмоции, которые всем нам сейчас так нужны, – сказал заместитель главного врача по хирургической помощи и организационной работе Андрей Мельников. – Мы в свою очередь хотим пожелать Вам творческих успехов и крепкого здоровья.

Галерея фоторабот с изображением рязанской природы и необычных цветочных композиций украсит фойе больницы, чтобы в дальнейшем радовать и специалистов БСМП, и пациентов.