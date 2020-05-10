В больницах Рязани остаются 216 пациентов с коронавирусом

На воскресенье, 10 мая, в больницах Рязани находятся 216 пациентов с коронавирусом. 14 из них – дети. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Остальные заразившиеся COVID-19 лечатся дома, госпитализация им не требуется.
Состояние 14 пациентов больниц врачи оценивают как тяжёлое. Шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В состоянии средней степени тяжести находятся 116 человек, в удовлетворительном – 86.
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