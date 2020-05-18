В больницах Рязани остаются 10 детей с коронавирусом

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о числе пациентов с коронавирусом. На 18 мая в больницах Рязани остаются 234 человека с COVID-19, в том числе 10 детей.
Состояние 22 госпитализированных оценивается врачами как тяжёлое. Семеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. В удовлетворительном состоянии находятся 40 пациентов, 172 – в состоянии средней степени тяжести.
Остальные заражённые коронавирусом переносят болезнь легко. Они лечатся дома под контролем врачей.
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