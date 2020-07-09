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УФАС завело дело на рязанского мусорного оператора

7info
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Управление Федеральной антимонопольной службы завело дело в отношении  ООО «Эко-Пронск». Об этом сообщает официальный сайт ведомства. 

В УФАС России по Рязанской области обратилось ООО «Ярмарка». Представители компании уверены, что рязанский мусорный оператор навязывает им невыгодные условия на вывоз мусора. ООО считает, что оплачивать вывоз мусора необходимо с учётом числа установленных на площадке контейнеров, «Эко-Пронск» же выставляет счета исходя из норматива. Договор на оказание услуг по вывозу ТКО до настоящего времени не заключён.

В мае 2020 года региональное УФАС направило оператору предупреждение о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. В установленный законом срок нарушения устранены не были, в результате ведомство возбудило дело.

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