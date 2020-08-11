Театр юного зрителя приглашает рязанцев на спектакли

В Рязани возобновил свою работу Театр юного зрителя. После вынужденного перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции, рязанцев и гостей города снова приглашают на спектакли.

В среду, 19 августа, можно будет посмотреть комедию для взрослых «№13».

В субботу, 22 августа, в 12.00 юных зрителей ждут на сказку «Золотой цыплёнок».

В воскресенье, 23 августа, можно посмотреть сказку «Браво, поросята!».

Отметим, что в театре просят всех соблюдать масочный режим и дистанцию при рассадке в зрительном зале.