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Суд арестовал начальника отдела полиции «Сараевский»

7info
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В пятницу, 3 июля, Московский районный суд по ходатайству следователя отправил под арест начальника межмуниципального отдела полиции «Сараевский» Рязанской области Максима Глубоцкого.

Под стражей Глубоцкий проведёт почти два месяца – он будет находиться в СИЗО до 29 августа включительно. Его подозревают в совершении преступления по ч. 3. ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Напомним, ранее сообщалось, что Глубоцкий задержан после допроса у следователя. 

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