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Стартует основной период сдачи единого государственного экзамена

7info
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В пятницу, 3 июля, в Рязани и области начнётся основной период сдачи единого государственного экзамена. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе, информатике и ИКТ. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и молодёжной политики. 

Экзамен по всем учебным предметам начнется в 10:00. Его продолжительность: по литературе и информатике – 3 часа 55 минут, а по географии – 3 часа. В этом году Единый госэкзамен по географии в Рязанской области планируют сдавать 102 человека, по литературе – 389, по информатике и ИКТ – 320.

Минимальное количество баллов, установленных Рособрнадзором, по литературе – 32, по географии – 37, по информатике и ИКТ – 40.

Во всех ППЭ будут соблюдены требования, установленные Роспотребнадзором, что обеспечить безопасность сдающих экзамен. Все работники пунктов проведения экзамена дважды прошли тестирование на COVID-19 (25 июня и 2 июля).

ФотО: vk.com/minobrrzn 

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