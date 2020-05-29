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Стало известно, когда Рязанский историко-архитектурный заповедник переедет на новое место

7info
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Рязанский историко-архитектурный заповедник начнёт переезд на новое место в феврале 2021 года. Об этом сообщает телеканал ТКР.

Напомним, новое здание уже несколько лет строится на улице Соборной в Рязани. Туда должны перевезти музей из Рязанского кремля. 

Заместитель руководителя по реконструкции «Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации» Александр Погребной рассказал журналистам, что при строительстве выявили большие недостатки в проектной документации. Из-за этого стройка сильно затянулась. 

К августу в музее должны приступить к чистовой отделке. Все работы в новом музейном центре планируют закончить к концу года. После этого можно будет перевозить экспонаты. Но процесс этот не быстрый, он может затянуться минимум на полгода.

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