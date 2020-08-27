Сотрудники ГИБДД проводят рейд в Рязани

В четверг, 27 августа, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязани и области рейд «Пешеходный переход». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Основная цель мероприятия – пресечение нарушений ПДД водителями на пешеходных переходах.

В преддверии рейда Госавтоинспекция дала пять советов водителям. им рекомендуют не превышать скорость, быть внимательными на подъезде к пешеходным переходам, включать ближний свет фар в населённых пунктах, следить за чистотой стёкол и фар в машине, а также проверять наличие моющей жидкости в бачке омывателя стёкол.