Ситуация пока не позволяет вернуть поликлиники Рязани в обычный режим работы

Ситуация с коронавирусом пока не позволяет вернуть обычный режим работы поликлиникам Рязани, но больницы уже приступили к плановым операциям. Об этом сообщается в сюжете телеканала ТКР.
Плановые операции проводят в ОКБ, в больнице имени Семашко. Работу с онкобольными не прекращали, но пока из-за переезда на улицу Дзержинского онкодиспансер работает не в полную силу.
Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий отметил, что в регионе уже был опыт переезда из старого здания БСМП в новое. Это помогло при переводе онкодиспансера.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram