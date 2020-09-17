Школьники Скопинского района завоевали медали на областном литературном конкурсе

Школьники Скопинского района успешно поучаствовали в областном литературно-историческом конкурсе. На соревновании «Язык наш — древо жизни на земле» воспитанники муниципальных школ завоевали второе и третье место, сообщает пресс-служба районной администрации.

В 2020 году конкурс был посвящен Году памяти и славы в Российской Федерации. Более 2 000 обучающихся приняли участие в данном мероприятии. На региональный этап поступило более 350 работ.

— Ребята писали о нелегкой судьбе детей военных лет, детях, прославленных церковью, о сверстниках-героях наших дней, рисовали иллюстрации к произведениям русских и зарубежных писателей, фотографировали ветеранов, тружеников тыла, детей войны, а также мемориалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.

В итоге 101 участнику присудили призовые места. Все победители и призеры будут награждены дипломами, которые вышлют в электронном виде. Школьники из Скопинского района тоже успешно показали себя на соревновании.

Так, в номинации «Литературно-исследовательская работа» второе место завоевала Ульяна Генералова из Мало-Шелемишевской школы. Бронзу забрал Никита Ермаков из Чулковской школы.

В теме «Христолюбивое воинство: роль православия в великой Победе над фашизмом» второе место заняла София Римская из Вослебовской школы. Егоркина Татьяна из Чулковской школы завоевала бронзу.