Вторник, 4 августа, 2020
21.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниВласть

Сенатор от Рязанской области вылечился от коронавируса

7info

Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

По словам Морозова, он завершил курс лечения – два теста на COVID-19 оказалась отрицательными. Политик выразил своим подписчикам благодарность за слова поддержки и советы, а также отметил, что готов и сам делиться своим опытом по борьбе с болезнью.

Дорогие друзья, я завершил курс лечения и получил два отрицательных теста. Это означает, что я полностью выздоровел и готов к продолжению работы. Огромное Спасибо за вашу поддержку и советы, они мне очень помогли в этот период! Я тоже хочу с вами поделиться уже своим опытом лечения, ощущениями в первые дни болезни. Может они кому-то и пригодятся…

Опубликовано Игорем Морозовым Понедельник, 3 августа 2020 г.

Напомним, о том, что он заразился коронавирусом, Игорь Морозов сообщил 3 июля

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ отеле в центре Рязани прошли учения МЧС

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Сенатор от Рязанской области вылечился от коронавируса

Власть
Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке. По...
Узнать больше

В отеле в центре Рязани прошли учения МЧС

Новости Рязани
Во вторник, 4 августа, в отеле «Амакс» в центре Рязани прошли учения МЧС. Видео с места событий появилось в социальной сети.
Узнать больше

Жители Рязанской области могут оформить программу страхования имущества в отделениях Почты России

Новости Рязани
Ежегодно жители Рязанской области оформляют в почтовых отделениях около 60 тысяч страховых полисов. Главный федеральный почтовый оператор оказывает услугу страхования имущества совместно...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Игумен Лука (Степанов) отмечает День рождения

Новости Рязани
4 августа свой День рождения отмечает кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря...
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 3 августа

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 3 августа. В Рязанской области выявлено...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Съедобное-несъедобное: как правильно собирать и покупать грибы

Акценты
Найти в лесу грибы просто, а вот отличить полезные от ядовитых — задача не из легких. Их многообразие и общие признаки порой...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+