Сенатор от Рязанской области вылечился от коронавируса

Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

По словам Морозова, он завершил курс лечения – два теста на COVID-19 оказалась отрицательными. Политик выразил своим подписчикам благодарность за слова поддержки и советы, а также отметил, что готов и сам делиться своим опытом по борьбе с болезнью.

Дорогие друзья, я завершил курс лечения и получил два отрицательных теста. Это означает, что я полностью выздоровел и готов к продолжению работы. Огромное Спасибо за вашу поддержку и советы, они мне очень помогли в этот период! Я тоже хочу с вами поделиться уже своим опытом лечения, ощущениями в первые дни болезни. Может они кому-то и пригодятся… Опубликовано Игорем Морозовым Понедельник, 3 августа 2020 г.

Напомним, о том, что он заразился коронавирусом, Игорь Морозов сообщил 3 июля.