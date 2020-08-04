Сенатор от Рязанской области вылечился от коронавируса

Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.
По словам Морозова, он завершил курс лечения – два теста на COVID-19 оказалась отрицательными. Политик выразил своим подписчикам благодарность за слова поддержки и советы, а также отметил, что готов и сам делиться своим опытом по борьбе с болезнью.
Напомним, о том, что он заразился коронавирусом, Игорь Морозов сообщил 3 июля.
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