Сегодня отмечается Международный день дружбы

30 июля отмечается Международный день дружбы. По этому поводу Рязаньстат подготовил информация о городах-побратимах Рязани.

У нашего города 11 городов-друзей в разных странах: города-побратимы Ловеч (Болгария), Мюнстер (Германия), Брессюир (Франция), Сюйчжоу (Китай), Алессандрия (Италия), Острув-Мазовецка (Польша), Новый Афон (Абхазия), Брест (Белоруссия) и города-партнёры Крушевац (Сербия), Омиш (Хорватия), Ереван (Армения), Генуя (Италия) и Калуга (Россия).

Самый крупный из друзей – Сюйчжоу – в нём живёт 9 млн человек. Самый маленький – Новый Афон – 1,5 тыс человек. А в Рязани живёт 539 тыс человек.

В честь наших друзей в городе названы улица Мюнстерская и Брессюирский мост, гостиница Ловеч на площади Димитрова.

В Рязани есть примечательный Столб Дружбы на пешеходной улице Почтовой, он показывает географическое положение дружеских городов.